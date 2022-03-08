華新科2月營收月減17% 中國疫情影響物流

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）被動元件大廠華新科自結2月合併營收新台幣28.28億元，月減17.58%，年減5.4%，主因是COVID-19疫情影響中國大陸部分物流，以及農曆春節工作天數減少。

華新科自結2月合併營收28.28億元，較1月的34.31億元減少17.58%，比去年同期29.89億元下滑5.4%。華新科指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在中國大陸和香港確診人數攀升，阻礙部分物流，加上農曆春節期間工作日減少，影響部分訂單進展。

累計今年前2月，華新科自結合併營收62.59億元，較去年同期67.04億元下滑6.64%。

華新科是台灣積層陶瓷電容（MLCC）大廠之一，觀察MLCC市況，日系外資法人日前報告指出，今年全球主要MLCC大廠產能增加的幅度和規模有限，主要大廠產能擴充工程還在進行中，預期要到2023年MLCC產能才會明顯提升。

華新科轉投資保護元件及天線產品廠佳邦自結2月合併營收4.18億元，較1月5.5億元減少24%，比去年同期4.21億元微減0.8%。

佳邦竹南三廠新建工程在今年1月初動土，預計2023年第2季完工啟用，將作為全球企業營運總部、技術研發中心以及產能擴充基地；佳邦竹南二廠去年10月上梁，將於今年第2季啟用。（編輯：楊蘭軒）1110308