王品去年每股虧1.4元 疫情重創首見全年虧損

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（中央社記者江明晏台北8日電）王品通過2021年度財務報告，全年合併營收新台幣172億元，受疫情重創，稅後虧損1億元，每股虧損1.4元，董事會決議不配發股利，保留資金衝刺2022年營運，盼能恢復穩定獲利。

王品表示，去年5月台灣疫情升溫，在「餐飲禁內用」政策下，王品第2、3季營收腰斬、虧損擴大，隨著疫情趨緩，第4季合併營收50.5億元，季增33.87%、年增16.47%，歸屬母公司稅後淨利0.8億元、每股盈餘1.07元，較前兩季虧損大幅轉盈，但仍無法補足全年缺口。

王品大陸事業群全年營收64.4億元，年增36.72%；台灣事業群全年營收107.6億元，年增2.22%，但兩岸同受疫情衝擊。

王品指出，中國強力執行「動態清零」，總體經濟成長趨緩，台灣也有長達77天禁止餐飲內用，由於外帶外送產品單價低、包材等成本高、外送平台費用居高不下，使得營業成本、營業費用呈現雙位數跳增，王品集團全年合併營業虧損0.21億元，稅後虧損1億元，每股虧損1.4元，這也是王品首度全年虧損。

王品表示，集團去年雖受疫情重擊，但仍堅持不裁員，也持續推動「多品牌」策略，在疫情期間積極「汰弱留強」，關閉獲利未達標的品牌和門店，認列兩岸處分損失2.32億元。王品集團表示，未來會以更嚴謹的態度，滾動調整營運體質、穩健發展新品牌。

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王品集團同時公布2022年2月合併營收，兩岸合併營收16.3億元，微幅年減4.39%，主因2021年農曆春節落在2月，墊高基期。台灣事業群2月營收11.6億元，年增4.96%，創同期歷史新高，受惠農曆春節、情人節、228連假帶動聚餐意願，共7家門店創千萬業績。大陸事業群2月營收4.7億元，年減21.7%，因疫情持續多點擴散，官方宣導「非必要不聚餐」影響營收，拉長營運周期來看，累計1、2月合併營收33.4億元，年增3.41%，改寫春節旺季的同期歷史紀錄。

王品集團表示，2021年因疫情影響獲利，但隨著疫情趨緩，第4季營收反彈、獲利回穩，持續觀察到2022年1、2月春節旺季，營收創歷史新高，顯示疫情平穩、消費信心恢復，餐飲業後續表現仍值得期待。展望後市，仍看好餐飲市場動能，今年持續以多品牌策略展店，有望帶動獲利回歸正軌。（編輯：林興盟）1110308