富邦壽俄債認損22億 富邦金2月仍問鼎獲利3冠王

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（中央社記者謝方娪台北8日電）俄羅斯信用評等遭降，富邦人壽持有俄債部位2月認列預期信用損失新台幣22億元，富邦金2月自結稅後淨利仍達158.26億元，累計前2月稅後淨利385.89億元，每股稅後盈餘3.27元，可望再奪金控獲利3冠王。

富邦金今天公布2月自結稅後淨利158.26億元，累計前2月稅後淨利385.89億元，累計每股稅後盈餘（EPS）3.27元，皆超越並稱金控雙雄的國泰金，可望奪下金控單月獲利、累計前2月獲利及每股獲利3冠王寶座。

富邦金及子公司富邦人壽、北富銀、富邦產險前2月獲利皆創下同期新高，北富銀2月稅後淨利更創下單月歷史新高紀錄。富邦金2月底淨值估值約8600億元。

富邦人壽2月稅後淨利114.41億元，累計稅後淨利313.63億元，較去年同期略為成長，截至2月底淨值逾5000億元，淨值比高於10%，RBC（資本適足率）逾300%，資本水準維持良好。

2月國際投資市場震盪，台股相對抗跌，2月指數下跌0.13%，富邦人壽積極實現獲利並維持彈性增持超跌優質個股；另2月以來美債利率持續走高，富邦人壽年初即減碼調整部位，累積帳上足夠可運用現金，以因應未來市況波動。

隨俄烏地緣政治風險擴大，富邦人壽1月減碼俄羅斯債券部位1.2億美元，以減少曝險作為因應；近日俄羅斯遭國際信評機構調降信用評等，富邦人壽啟動預期信用損失評估程序，2月認列預期信用損失新台幣22億元，占俄羅斯債券會計帳面部位13%。

富邦金指出，俄債曝險占富邦人壽總投資資產0.5%，皆以美元計價為主，其中超過60%帳列為攤銷後成本（AC），部位為戰事爆發前、信用表現與展望穩定時期買入，考量俄羅斯已違ESG（環境、社會責任、公司治理）投資原則，未來將不再新增部位，1至2月先採減碼、提列預期信用損失因應，中長期將持續減碼俄羅斯部位曝險。

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北富銀2月稅後淨利34.3億元，累計稅後淨利48.84億元，年增47%，主要為2月認列轉投資廉價購買利益，若排除此一次性利益，2月獲利與去年同期水準相當；富邦產險2月稅後淨利4.14億元，累計稅後淨利25.12億元，年增80%，主要受惠優異投資績效和承保業務表現。

富邦證券2月稅後淨利2.53億元，累計稅後淨利3.07億元，較去年同期減少73%。今年台股及國際股市震盪加劇，台股累計至2月日成交均值為3730億元，較去年同期下降，使證券現貨收入、金融部位與轉投資收益較去年同期下滑。（編輯：楊蘭軒）1110308