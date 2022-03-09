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叡揚資訊今年營收估增1成 訂閱式占比上看30%

2022/3/9 13:00
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（中央社記者吳家豪台北9日電）資訊服務業者叡揚資訊去年營收與獲利雙創新高，總經理陳世安今天表示，根據在手訂單預估，今年營收可望成長10%，訂閱式營收占比有機會突破30%，創造更多穩定收入。

陳世安今天出席媒體交流會說，2020年底估算在手訂單占2021年度目標約40%至50%，去年底估算在手訂單占今年目標超過50%，加上台灣經濟大環境良好，預期今年營收成長力道有望超越去年水準、達到10%左右。

陳世安指出，叡揚訂閱式營收占比從2020年15.68%提升到去年22.66%，包括資訊安全及資訊治理、雲端都屬於訂閱式營收。叡揚每年續約率在90%左右，初估今年訂閱式營收占比有機會突破30%。

去年叡揚毛利率49.18%，低於2020年的51.64%，陳世安認為仍在正常區間，健康水準大約50%左右。波動原因在於有時訂單進來需要找人，相關成本費用要先認列，平時叡揚也會「未雨綢繆」徵才，以備不時之需。

目前叡揚員工數超過600人，陳世安預估今年將成長到700人，人事支出約占整體費用80%至90%。這幾年持續投資研發，在人工智慧方面已開始有成果，聚焦自然語言領域，例如解析文字語意、辨識影像中的文字等，另外也投入研發對話機器人。

叡揚提供企業e化應用軟體、資訊治理及資訊安全、運帷服務、雲端與巨量資料服務4大產品線，2021年度合併營收達新台幣11.81億元，年增8.26%，稅後淨利1.33億元，年增11.71%，每股盈餘4.7元；去年營收與獲利雙創歷史新高，董事會決議每股配發2.2元現金股利及0.6元股票股利，殖利率約10%。

從客戶產業別來看，金融機構占叡揚去年營收42.1%，政府機構占27.2%，製造業、醫療、服務業合計占17.8%，其他產業占12.9%。

叡揚今年2月合併營收9649萬元，年增17.05%；累計今年前2個月合併營收1.87億元，較去年同期增加19.61%。（編輯：張均懋）1110309

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