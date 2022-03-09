台股土洋對作 外資連6賣逾2300億投信連26買超

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台股今天跌深反彈大漲190點，收復萬七大關、收在17015點，外資持續賣超、連6日賣超逾2300億元，相較下投信續站買方，連26日買超逾745億元。

觀察個股，外資與投信今天聯手買超聯電，但外資連13日賣超台積電達38.4萬張，外資和投信今天在台積電、華邦電、開發金、友達、鴻海等，形成土洋對作。

俄羅斯入侵烏克蘭戰況延燒，加上英美擴大制裁俄禁止石油進口，美股多數續跌，不過台股今天跌深反彈，傳產股航運、鋼鐵、塑膠、橡膠等領軍，部分電子權值股助攻，台股加權股價指數今天大漲190.11點，收在17015.36點，成交值新台幣3161.07億元，加計盤後3207.61億元。

三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商賣超，合計賣超326.07億元，其中自營商賣超28.36億元，投信買超20.47億元，外資及陸資賣超318.18億元。

根據統計到今天為止，外資法人已經連續6個交易日賣超台股累計超過2300億元，相較下，本土投信法人持續站在買方，累計連續26個交易日買超台股超過745億元。

不過外資今天買超聯電達2.16萬張，排名買超個股第1，終結連續3個交易日賣超，此外外資今天也買超中鋼1.09萬張，排名買超個股第3。

觀察外資超賣超個股動向，長榮航排名第1，外資賣超3.94萬張，友達排名第2，外資賣超2.92萬張，台積電排名第3，外資賣超2.87萬張，開發金和新光金排名第4和第5，外資分別賣超2.57萬張和2.26萬張；華航、緯創、元大金、鴻海也分別遭外資賣超逾萬張，分別排名外資賣超個股第7至第10。

外資法人已連續13個交易日賣超台積電達38.4萬張，農曆春節開盤後到今天為止，外資累計賣超台積電超過39萬張。

相較之下，投信法人今天買超聯電3634張，排名買超個股第2，買超台積電885張排名第8，也買超華邦電、開發金、友達、鴻海等，與外資之間土洋對作。

觀察外資與投信法人動向，群益期貨分析師容逸燊接受中央社記者電訪指出，外資持續在台股提款，電子權值股包括台積電、聯發科成為提款機，投信法人則是持續站在買方，聚焦在中小型族群。

容逸燊預期，外資賣壓逐漸趨緩，台股後市仍有機會反彈。（編輯：楊凱翔）1110309