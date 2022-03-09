市場關注烏克蘭危機 亞股走勢分歧

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（中央社香港9日綜合外電報導）亞洲股市連續3天重挫後，今天終於稍微回穩，但走勢仍分歧。美國和英國將禁止俄羅斯原油進口，則繼續推升油價漲勢。

股市兩週來的恐慌性賣壓雖稍舒緩，但分析師警告，在俄羅斯侵略烏克蘭行動沒有縮手跡象的情況下，股市恐進一步震盪。

烏克蘭危機引發市場憂心甫從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創中復甦的全球經濟將出現停滯性通膨，也就是在經濟持平或陷入萎縮之際，通膨飆升。

引發股市這波賣壓最主要的因素，是漲翻天的商品價格。

其中最令人關切的是油市，而美英禁止俄羅斯石油進口將讓原本已緊俏的市場供應更加短缺。俄羅斯是全球第三大產油國。

除了原油以外，小麥以及鎳在內的金屬價格也創下歷史天價。

市場傳出美國總統拜登（Joe Bide）將禁止俄羅斯石油進口的警訊後，倫敦布倫特原油價格7日一度逼近每桶139美元，距2008年歷史高點只差約8美元。

拜登8日證實這項禁令，以及英國將在年底跟進的消息，再度讓油價飆漲。

倫敦布倫特原油今天在每桶130美元附近；紐約西德州中級原油則在125美元上下盤旋。

拜登封殺俄國石油的宣布令華爾街股市的漲勢受挫，美股三大指數聞訊終場收跌。

亞洲股市今天早盤部分股市走高，但投資人後繼無力。

日股日經指數收跌0.30%，來到24717.53點。港股恆生指數收跌0.67%，來到20627.71點。上海綜合股價指數收挫1.13%，來到3256.39點。

雪梨、新加坡、台北、馬尼拉、雅加達、曼谷和威靈頓股市則都收漲。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110309