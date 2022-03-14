李順欽：油價若飆至150美元 中油恐虧5000億元

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（中央社記者曾智怡台北14日電）俄烏戰火讓國際油價持續飆漲，國際機構預測油價恐上看150美元。中油總經理兼代理董事長李順欽今天表示，內部情境推估，若油價漲到150美元，將對中油帶來新台幣5000億元虧損；以中油資本額1300億元估計，將近4個股本。

俄烏戰爭延燒，各國對俄制裁一波接一波，英美日前相繼禁止俄羅斯石油等能源進口，再次重擊俄羅斯經濟命脈，國際油價持續上攀，國際機構預測，油價未來恐上看每桶150到200美元。

經濟部長王美花、李順欽上午列席立法院經濟委員會就「俄烏戰爭影響全球能源與原物料供需，對我國之衝擊與政府因應之道」進行報告，並備質詢。

國民黨立委曾銘宗質詢，若國際油價持續上漲，中油成本增加多少。

李順欽表示，中油每年煉油1.4億桶，8成成本會透過油價平穩機制反應，若上漲1美元，成本會增加1.4億美元，中油本身吸收2成，意即2800萬美元。若國際油價每桶漲至150元，「恐怕會有5000億元虧損」；以中油資本額1300億元來計算，將近4個股本。

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王美花表示，假設國際油價無限飆漲，將是嚴重衝擊，政府會進行相關因應，「因應是複雜的」；不過，目前因只有英美禁止俄羅斯石油進口，油價一度攀至130美元、現在又稍降，尚未有持續往上飆情形。

針對國際油價預測，李順欽補充，根據預測，年底會跌至每桶96.96美元，2025會再降至80美元，2030則會回落至70美元；根據不同情境，公司也提出財務改善方案，包含適當機制處理「開源」部分，另海外礦區權益也都存在彈性。（編輯：趙蔚蘭）1110314