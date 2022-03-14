商總品牌金舶獎增設海外僑台商組 今起開始徵件

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商總品牌金舶獎海外僑台商組今起開始徵件，全國商總理事長許舒博（右）與僑委會委員長童振源共同出席記者會，盼海外優質僑台商踴躍參加、根留台灣。中央社記者黃雅詩攝 111年3月14日

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）為鼓勵海外台商根留台灣，全國商總「品牌金舶獎」本屆首度增設「海外僑台商組」，徵件時間從今天開始到5月11日台灣時間下午5時截止。

全國商業總會與新北市政府共同主辦的「第四屆品牌金舶獎」今天舉行海外僑台商組徵件起跑記者會，出席者包括僑委會委員長童振源、世界台灣商會聯合總會名譽總會長林見松、世界華人工商婦女企管協會總會長陳阡蕙、世界華商經貿聯合總會名譽監事長李玉香。

許舒博表示，獲獎僑台商將得到實質協助，例如可與商總147家公會商機媒合，與福邦證券合作，提供回台上市、上櫃服務，台中銀證券協助籌募國內資金等，盼吸引真正有實力的僑台商，組成「台灣國家隊」，讓台灣更耀眼。

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童振源表示，商總品牌金舶獎是以優良服務業品牌為對象，僑委會的「海外台商精品獎」是以製造業為對象，兩者可相輔相成，台灣商品出口去年排名全世界第15名，但服務業出口相對落後，排名全世界第27，商總的品牌金舶獎將幫助國內服務業出去打國際盃。

童振源表示，海外4萬多家台商企業遍布全球，經過商總嚴格審核的獲獎廠商，出去就是代表台灣，在海外行銷台灣，對提升台灣能見度有幫助，因此僑委會也將請駐外單位協助，由外館對台僑商品牌做初步審核推薦。（編輯：翟思嘉）1110314