長程輪美國擱淺 長榮：正在確認船體是否受損
2022/3/15 10:36（3/15 10:52 更新）
長榮海運貨櫃船「長程輪」自美國巴爾的摩出港時偏離航道擱淺。（中央社製圖）
（中央社記者賴言曦台北15日電）長榮海運旗下「長程輪」於美東時間13日晚間在美國華盛頓附近擱淺受困。長榮海運回應，目前沒有燃油外洩情形，公司正在安排潛水員進行水下檢查，確認船體是否受損。
美東時間13日晚間8時，長榮海運一艘亞洲至美國東岸（AUE）航線的貨櫃船「長程輪」（Ever Forward），自美國巴爾的摩（Baltimore）出港時偏離航道擱淺。
長榮海運回應，「長程輪」目前沒有燃油外洩的情形，長榮正在安排潛水員進行水下檢查，確認船體是否受損，並協調相關單位，儘速協助該輪脫困。
長榮表示，這起事故不影響其他船隻出港作業，事發原因正由主管機關調查中。
「長程輪」為1萬2000噸級的F型貨櫃輪，船體長度約334公尺，寬度為48.4公尺，可裝載12118 個20呎貨櫃。（編輯：張良知）1110315
長榮海運旗下「長程輪」於美東時間13日晚間在美國華盛頓附近擱淺受困。（美聯社）
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