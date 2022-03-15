長榮貨櫃輪卡美國吉布森島外海未影響主要航道 數艘拖船馳援[影]

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）一艘貨櫃輪據稱擱淺在美國維吉尼亞州切薩皮克灣的吉布森島（Gibson Island）外海。船舶追蹤服務網站Marine Traffic稱，這艘貨櫃輪是長榮海運的長程輪（Ever Forward）。

美國新聞網站WBAL-TV 11報導，似乎有數艘拖船在巴爾的摩（Baltimore）外試圖提供協助。

根據美國海岸防衛隊中大西洋區域指揮部，指揮中心是在13日晚間9時左右接到電話，得知有一艘1095英尺長的貨櫃輪在切薩皮克灣（Chesapeake Bay）觸礁。

美國海岸防衛隊表示，這艘貨櫃輪停在主要船舶航道外，未危及其他海運權益。

美國海岸防衛隊說，這艘貨櫃輪擱淺時沒有造成損害、人員受傷或汙染。

一年前，長榮海運（Evergreen）的長賜輪（Ever Given）貨櫃輪則卡在蘇伊士運河。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1110315

（中央社製圖）

影片來源：WBAL-TV 11 Baltimore

長程輪美國擱淺 長榮：正在確認船體是否受損

（中央社記者賴言曦台北15日電）長榮海運旗下「長程輪」於美東時間13日晚間在美國華盛頓附近擱淺受困。長榮海運回應，目前沒有燃油外洩情形，公司正在安排潛水員進行水下檢查，確認船體是否受損。

美東時間13日晚間8時，長榮海運一艘亞洲至美國東岸（AUE）航線的貨櫃船「長程輪」，自美國巴爾的摩出港時偏離航道擱淺。

長榮海運回應，「長程輪」目前沒有燃油外洩的情形，長榮正在安排潛水員進行水下檢查，確認船體是否受損，並協調相關單位，儘速協助該輪脫困。

長榮表示，這起事故不影響其他船隻出港作業，事發原因正由主管機關調查中。

「長程輪」為1萬2000噸級的F型貨櫃輪，船體長度約334公尺，寬度為48.4公尺，可裝載12118 個20呎貨櫃。（編輯：張良知）1110315