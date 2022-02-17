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長榮貨櫃車卡電線桿 台電急斷電救援

2022/2/17 23:13（2/17 23:21 更新）
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一輛長榮貨櫃車17日晚間駛入新北市三重區一處巷弄間，疑未注意電線桿高度，勾到電線桿上電線而卡住，進退不得。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年2月17日
一輛長榮貨櫃車17日晚間駛入新北市三重區一處巷弄間，疑未注意電線桿高度，勾到電線桿上電線而卡住，進退不得。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年2月17日
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（中央社記者王鴻國新北17日電）長榮貨櫃車今天開進新北市三重區巷弄間，疑未注意電線桿高度而卡住，進退不得，經台灣電力股份有限公司斷電及排除障礙後才順利通行。

根據警方訊息，48歲孫姓駕駛疑不熟路況，晚間6時45分開車由三重力行路轉入後竹圍街，但車輛過高，不慎勾到電線桿上的電線而卡住。

警方表示，電線被勾到後脫落，掉落地面時還有輕微火花，附近約30戶停電；警消獲報到場，等台電人員到場斷電後，經2小時努力，才讓貨櫃車脫困，附近也順利恢復供電。

警方說，孫姓駕駛酒測值零，現場損失將由台電評估後索賠，警方也依不遵守交通標誌指示，開罰新台幣900元到1800元。（編輯：李明宗）1110217

48歲孫姓駕駛疑不熟路況，17日開貨櫃車從新北市三重區力行路轉入後竹圍街，但車輛過高，不慎勾到電線桿上電線而卡住，經台電排除障礙後才順利通行。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年2月17日
48歲孫姓駕駛疑不熟路況，17日開貨櫃車從新北市三重區力行路轉入後竹圍街，但車輛過高，不慎勾到電線桿上電線而卡住，經台電排除障礙後才順利通行。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年2月17日
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