捷迅去年每股賺9.72元 EPS連15季正成長

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（中央社記者賴言曦台北15日電）貨物承攬業者捷迅今天公布2021年稅後淨利為新台幣2.91億元，年增36.54%，每股盈餘（EPS）9.72元。捷迅表示，公司已連續15季EPS呈正成長，也創下公開發行以來，營收、貨量、獲利「三高」紀錄。

捷迅今天公布2021年營收為50.67億元，較去年同期的37.01億元，成長率約36.8%，稅後淨利2.91億元，年增36.54%， EPS達9.72元。

捷迅去年各項服務營業額的年增率（YoY）方面，空運服務年增18.98 %、海運服務年增130.08 %、其他服務年增16.60 %。

各服務項目營業占比部分則為空運服務62%、海運服務28%、其他服務10%，經營團隊3年前訂下提升海運服務佔比的目標YoY成長比率高達75%。

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捷迅表示，從COVID-19疫情爆發至今，捷迅已保持連續15季EPS呈正成長，更是創下自公開發行以來，營收、貨量、獲利「三高」的歷史記錄。

展望後市，捷迅認為，隨著各國疫苗施打普及，疫情流感化，各出口地的製造工廠陸續恢復生產動能，展望下半年，3C、電動車及高端消費性電子領域等周邊產品需求將帶動拉貨潮，今年物流供應鏈雖在各環節仍受限、缺乏，整體運價及市況也不及去年高度攀升，但仍會維持高檔。（編輯：楊凱翔）1110315