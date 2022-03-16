外資連日賣超台股 蘇建榮：國安基金持續密切注意
2022/3/16 09:58
（中央社記者張璦台北16日電）台股昨天下跌超過300點，外資繼續賣超；財政部長蘇建榮今天表示，主因中國股市下挫，大陸部分產業重鎮封城，台廠連帶受影響，加上俄烏戰爭、美國升息議題盤旋，導致台股下跌，國安基金持續密切注意。
台股昨天開低走低，收在16926.06點，失守萬七關卡，跌幅1.95%，成交金額新台幣3705.76億元；外資及陸資賣超537.19億元。
蘇建榮今天赴立法院財委會進行業務報告並備質詢；蘇建榮會前接受媒體聯訪表示，台股昨天下跌原因主要是中國因素，中國股市、港股重挫，重要產業基地深圳、東莞封城，台灣廠商連帶受波及，加上俄烏戰爭、美國升息議題。
不過，蘇建榮說，台股昨天成交量超過3000億元，顯見動能還在，外資繼續賣超，但是台灣經濟基本面穩健，國安基金持續密切注意相關情況發展。
媒體關切房價維持高檔，立委日前主張將非自住住宅稅率上限提高到5%，針對是否修法，蘇建榮回應，行政院房市健全小組將通盤檢討，目前六都等已動用囤房稅最高稅率3.6%課徵，將視各地實施情況檢討。（編輯：趙蔚蘭）1110316
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