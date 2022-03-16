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鴻海拚每股純益極大化 電動車和電池模組加速商轉

2022/3/16 17:12
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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）鴻海董事長劉揚偉今天表示，每股純益極大化是今年營運重要目標，疫情和俄烏戰爭加速通膨帶動原物料上漲，對鴻海毛利影響不大，但會稀釋毛利率。

劉揚偉也指出，今年鴻海加速電動車量產和商轉，製造電池模組和相關零組件與軟體也是重點；他說，掌握半導體才能掌握電動車的量產規模。

鴻海今天下午舉行線上法人說明會，展望今年電動車布局，劉揚偉表示，加速電動車量產和商轉是營運重點，包括製造電池模組和相關零組件和軟體。

劉揚偉重申，今年鴻海將再推出2款新電動車原型，下半年電動皮卡在美國俄亥俄州可望量產，明年度Model C車款將在台灣生產，今年鴻海電動車以軟體和零組件業績為主，預期2023年效益明顯挹注。

在電池模組關鍵技術，劉揚偉透露，鴻海會在台灣研發，在各地合作，例如鴻海規劃在高雄針對電動巴士產業鏈，打造磷酸鋰鐵電池芯供應鏈；在印尼、墨西哥、泰國等地，規劃使用台灣研發的電池技術，在當地與廠商合作量產。

劉揚偉預期，2025年全球電動車市場規模預期可到6000億美元，鴻海集團將取5%市占率、近新台幣1兆元的規模，預估鴻海整車年生產規模可到50萬輛到75萬輛，其中整車代工營收貢獻將超過50%比例，另外，2025年零配件和軟體服務市場滲透率要達到10%。

在半導體布局，劉揚偉指出，今年鴻海集團在多元產能和技術布局將有進展，電動車垂直整合延伸至半導體，他表示，有半導體，才能掌握電動車的量產規模，與重要客戶開發晶片將是重要利基。

在全球布局，劉揚偉指出，鴻海以BOL（Build Operate and Localize，構建運營本地化）營運模式，在北美、台灣、泰國、印尼、印度、中東、墨西哥等地布局電動車，將提供整車、三電、零組件、軟體與雲端服務，他也透露，鴻海透過BOL出資比重不會超過40%，主要投資技術研發領域。

對於毛利率規劃，劉揚偉表示，透過產品組合和提升營運效率提升毛利率，但全球主要各國因應COVID-19疫情轉向共存防疫策略，對供應鏈仍有不確定性影響。

此外，因俄羅斯入侵烏克蘭戰爭影響原物料價格上揚，全球通貨膨脹升溫且時間拉長，上述因素拉高整體成本，對鴻海賺取組裝代工費（MVA）和管理財來說，毛利影響不大，但毛利率會被稀釋，鴻海以客戶需求獲利為優先考量，爭取更多訂單，以每股純益極大化為目標。

觀察需求端，劉揚偉指出，目前沒有因缺料和通膨問題造成需求下滑，但仍保守以待。談到股利政策，劉揚偉透露，配發率5成以上是目標，但仍需經過董事會通過。（編輯：翟思嘉）1110316

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