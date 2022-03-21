新建案多且價格親民 桃園平均買賣屋齡六都最低

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（中央社記者賴言曦台北21日電）房仲指出，六都中平均買賣屋齡最低的是桃園市，因為桃園市有不少新興重劃區，新建案比雙北多且價格相對親民，吸引偏好輕屋齡新房的年輕購屋族置產，因而拉低平均買賣屋齡。

台灣房屋今天發布新聞稿指出，內政部不動資訊平台最新資料顯示，2021年第4季全國平均買賣屋齡25.2年；六都中平均買賣屋齡最低的是桃園市，平均買賣屋齡19.5年，屋齡1年內的交易占14.9%，5年內新屋交易占21.7%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，雙北地區房屋總價高且缺乏可開發空地，偏好輕屋齡新房的小資家庭只能往新興重劃區找房；而擁有青埔高鐵特區等熱門重劃區的桃園因價格相對親民，新建案供給量多，吸引年輕購屋族前往置產，因而拉低桃園市買賣屋齡的平均值。

據統計，六都平均買賣屋齡最高的是台北市，屋齡為29.7年，次高的台中市則是29.2年；接著是新北市26.2年、台南市25年及高雄市24.2年。

張旭嵐指出，台北市和台中市是危老受理件數最多的兩大都會區，但在老屋重建題材發酵下，高屋齡物件市場性提升，且老公寓華廈使用坪數較大，不少物件位居市區精華地段，除可自住享受便利機能，未來還有「改建舊變新」的增值潛力，頗受買家青睞。

張旭嵐提醒，台灣氣候多雨潮濕，屋齡超過20年以上的住宅大多有漏水壁癌問題，買家購入逾20年房屋，最好預留翻修管線和裝潢修繕的費用。

此外，六都以外的縣市中，平均屋齡最輕的是新竹縣，為17.7年。

張旭嵐指出，新竹縣房市交易高度集中在竹北市，竹北市在近20年快速發展，全市遍布新興重劃區，加上受惠新竹科學園區買盤加持，客源結構年輕且購買力強，選新不選舊的態度鮮明，使新竹縣平均買賣屋齡相對較低。（編輯：張良知）1110321