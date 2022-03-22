華夏：PVC需求回溫 印度成短期價格漲幅最大市場

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（中央社記者賴言曦台北22日電）華夏今天表示，全球經濟持續復甦，聚氯乙烯（PVC）需求回春；除中國大陸外，各市場價格陸續落底反彈，其中印度、孟加拉與斯里蘭卡PVC交易價節節上揚，成短期漲幅最大市場。

華夏今天舉辦法人說明會；PVC上游原料方面，華夏副總經理胡吉宏表示，乙烯部分，美國預計今年再開出年產能400萬噸，亞洲預期投產產能則破1000萬噸。但高油價導致乙烯利潤壓縮，如俄烏戰事不再擴大，在新增產能陸續投入下，第1季後乙烯價格可望回檔至合理區間。

胡吉宏另指出，美國二氯乙烷（EDC）去年第4季逐漸回穩，為2015年第3季以來新高，隨全球燒鹼行情堅挺，EDC供需失衡狀況可望趨緩。至於去年價格受中國大陸能耗雙控拖累的氯乙烯單體（VCM），今年初在密集性歲修等影響下供應趨緊，且2月亞洲PVC市場回溫，VCM買家轉為積極，今年應可樂觀看待VCM行情。

胡吉宏提到，中國大陸內貿電石法及乙烯法PVC春節後隨期貨價格上漲，華東市場價格較1月低點漲約人民幣600元，且進口PVC需求改善，同期漲價達60美元以上，但因美國料源供應不足，買家主要向台、日、韓廠商購料，市場預期4月價格持續上揚。

展望後市，胡吉宏指出，全球經濟復甦持續中，自今年初起，中國大陸以外的PVC需求逐漸回春，各市場價格陸續落底反彈。

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胡吉宏表示，印度因加工旺季支撐，購料需求率先啟動，鄰近的孟加拉、斯里蘭卡後來居上，PVC交易價節節上揚，是短期漲幅最大市場。中南美洲因當地政府規劃興建平價住宅及其他基礎建設，近期PVC需求開始活絡，具中長期成長潛力。

華夏2021年營收逾新台幣202億元，年增47.2%，營業淨利逾33億元，年增54.7%，每股盈餘（EPS）4.25元，擬配發現金股利2.5元。（編輯：楊蘭軒）1110322