聯準會主席暗示加速升息 蘇建榮：國安基金密切注意

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（中央社記者范正祥台北23日電）美國聯邦準備理事會主席鮑爾暗示不排除將升息幅度擴大到2碼，備受關注。對此，財政部長蘇建榮今天在立法院受訪表示，對國內股市也好，或是國際資金移動也好，國安基金都會密切注意。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）21日暗示，不排除將升息幅度擴大到2碼（0.5個百分點）。

立法院財政委員會今天審查促進民間參與公共建設法部分條文修正草案等案。會前，蘇建榮回應媒體詢問對於鮑爾暗示加速升息腳步的看法。

蘇建榮表示，「我們會密切注意」。他說，對國內股市也好，或是國際資金移動也好，國安基金都會密切注意。

另外，國民黨立委林德福在財政委員會質詢美國升息議題。蘇建榮對此表示，後續值得觀察。

蘇建榮指出，美國是大型經濟體系，台灣是小型開放經濟體系，台灣經濟情況通常會受到國際經濟因素影響，會考慮國際之間資金移動；如果美國升息，也許資金就往美國跑，國內利率如果低，可能相對會對金融面產生一些影響，都是考量的因素。

林德福追問，台灣有沒有必要跟隨美國腳步升息，或者走台灣自己的道路比較適當。對此，蘇建榮回應，未必是這樣，過去的情況也沒有一定要怎麼樣。（編輯：張均懋）1110323