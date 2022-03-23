淨零浪潮 台積電等3巨頭談綠色轉型籲建碳交易平台

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（中央社記者韓婷婷台北23日電）面臨全球淨零浪潮，台灣中小企業焦慮感快速攀升，台灣氣候聯盟今天找來減碳典範台積電、台達電及友達等3大產業龍頭分享綠色轉型策略及歷程，聯盟也呼籲，台灣應積極建立碳交易機制平台，並與國際連結。

由8家資訊與通訊技術（ICT）巨頭倡議成立的台灣氣候聯盟，今天以「刻劃淨零未來：資通訊綠色供應鏈」為題，由台灣氣候聯盟祕書長彭啟明主持，邀請友達光電董事長彭双浪、台灣氣候聯盟會會長暨台達電子董事長海英俊、台積電歐亞業務資深副總經何麗梅，探討面對全球淨零浪潮下的企業因應之道與作為，也暢談如何提升電子資通訊供應鏈韌性與綠色轉型。

海英俊表示，台灣減碳人均量排在後段班，從國家角度來看，台灣雖然不是聯合國會員，很多聯合國決議看似與台灣無關，但台灣在國際貿易整個系統裡是很重要的成員，如果減碳不夠積極，也會被國際夥伴抵制。聯盟也希望台灣能積極建置碳平台交易機制。

海英俊也分享內部因應未來100%零碳排的目標，在內部定訂每公噸300美元的碳費標準，預計將可收到1.5億美元，這筆錢除了拿來買綠電、買憑證外，也將拿來投入創新能源的研究發展，包括氫氣能源、地熱、熱回收等都是研究開發的方向。

彭双浪表示，近幾年大家都很焦慮，在減碳進度上，台灣有些落後，儘管政府訂定2050年淨零目標，但真正大限是在2030年，因為所有大客戶目標都訂在2030年以前零碳排。不少中小企業從初始的盤查碳排就是個問題了，更何況後續的碳費、碳稅的計算等。

針對中小企業買不到綠電的問題，彭双浪指出，主要是台灣交易機制還未建制，很多企業不知去那裡買，買賣雙方無法配對，台灣綠電總量也是個問題，他建議先將交易市場機制建立起來。

何麗梅也指出，有商業機制也能活絡交易，是相當值得鼓勵的事，自己也有經營旅宿的朋友，很希望能努力邁向零碳排，但也苦惱於不知到那裡買綠能。

何麗梅表示，台積電對供應商要求非常高，但一旦能達到台積電要求，也算是免費的認證，有助於供應商挑戰更大的客戶接單。（編輯：楊凱翔）1110323