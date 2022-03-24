台彩去年銷售業績1317億元 創下連10年破千億大關

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（中央社記者張璦台北24日電）中信銀委託發行公益彩券將於2023年底到期，是否再次角逐發行權備受關注；台彩公司今天公布，去年公益彩券整體銷售業績達新台幣1317.1億元、年成長2%，且是自2012年來，連續第10年單年度業績突破1000億元大關。

公益彩券從1999年發行至今將邁入第5屆，其中，3、4屆均由中國信託銀行得標，委託台灣彩券公司發行，2屆合計拿下長達17年的經營權；第4屆發行期則到2023年12月31日截止。

台彩公司今天表示，去年公益彩券整體銷售業績達1317.1億元，創下近6年最高銷售紀錄；其中，電腦型彩券銷售672.9億元、年減2.6%，立即型（刮刮樂）銷售644.2億元、年增約7.5%。

至於今年營運表現，台彩表示，1至2月公益彩券銷售達550.3億元，較去年同期成長2.7%，其中，電腦型彩券銷售年增9.3%，立即型彩券銷售年增約0.3%。

台彩進一步指出，從2007年1月累計至2021年12月底，台灣彩券已為政府創造公益彩券盈餘達3988億元，用於補助各縣市政府社會福利支出、國民年金及全民健保費用。

此外，台彩也鼓勵中獎人捐出部分獎金做公益，自2007年統計至去年底，中獎人愛心捐款已累積逾54億元，捐助超過200個社福單位及公益團體，執行1293個公益慈善方案，幫助弱勢族群高達755萬人次。

展望來年，台彩指出，將以健全彩券產業發展作為努力目標，持續推廣公益核心價值。（編輯：潘羿菁）1110324