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航運金融走跌 台股震盪小跌力守5日線

2022/3/25 10:47（3/25 11:03 更新）
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台股25日盤中走勢震盪，航運、金融走跌。（中央社檔案照片）
台股25日盤中走勢震盪，航運、金融走跌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）美股4大指數勁揚，台股今天盤中走勢震盪，航運、金融走跌，電子撐盤，大盤力守5日線約17644點。法人表示，台股短多控盤，上檔季線有反壓，若量能未出，大盤下週可能明顯震盪。

美股4大指數勁揚，台股17700點整數關卡得而復失，主要電子權值股台積電走堅，聯發科翻黑，聯電穩健，鴻海守平盤；貨櫃三雄長榮和陽明跌幅超過3%，萬海跌幅超過1.5%。

到10點29分，台股加權股價指數來到17667.56點，下跌31.5點，跌幅0.18%，力守5日線之上，成交值相對萎縮來到新台幣1471.09億元，盤中電子股小漲0.29%，金融跌0.93%，航運跌2.62%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，儘管台股今天震盪走跌，不過低接買盤穩健，大盤在5日線和半年線約17588點有支撐，此外儘管量能持續萎縮，不過大盤殺低機率小。

展望台股後市，簡伯儀表示，近日台股大盤紅K棒多，顯示反彈力道頗強、短多控盤，不過上檔季線約17911點有反壓，預估今天量能不到3000億元，若下週台股量能未出，大盤可能明顯震盪。（編輯：張均懋）1110325

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