生技中心CHO-C細胞量產平台 將分拆成立新創公司

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北25日電）生技中心董事長涂醒哲表示，生技產業化是重要任務，自主研發CHO-C細胞量產平台，可望在今年分拆成立新創公司，成為中心孵出的第6家小金雞；三甘露醣抗體藥物複合體平台也可望在第3季技轉授權。

財團法人生物技術開發中心執行長吳忠勳表示，之前在疫情緊繃時，各界紛紛討論是否投入和爭取國際疫苗大廠代工機會，生技中心擔起幕後蒐集、盤點台灣疫苗CDMO能量、產業資訊及競爭分析重任。

生技中心透露，政府積極發展CDMO並爭取國際疫苗大廠授權代工，從找地、找人到建廠，生技中心都扮演重要推手。

吳忠勳表示，COVID-19疫情衝擊下，加速mRNA疫苗的問世，生技中心也立即展開核酸藥物的競爭分析與布局，針對長鏈核酸藥物的產製技術，分別就mRNA IVT（胞外轉錄）製程、LNP（脂質奈米微粒）劑型及AAV病毒載體以昆蟲細胞生產，組建研發團隊快速投入關鍵技術開發。

吳忠勳指出，2021年站上生技股王的合一生技以糖尿病足新藥ON101在台率先上市並打入全台161家醫院，以及獲鴻海集團策略投資的亞洲CDMO大廠台康生技，均是生技中心透過技術移轉與衍生新創產生的生技模範生。

吳忠勳表示，研發向來是生技中心的重要基底，近年來，在經濟部技術處科專的長期支持下，專注於新藥關鍵技術的開發，投入多年資源的Tri-mannosyl ADC平台、CHO-C量產細胞株、細胞治療技術今年都將陸續以技術授權或衍生新創的方式開花結果。

獨家研發具有專利保護的三甘露醣抗體藥物複合體（Tri-mannosyl ADC）平台，目前已成功吸引包括歐、美、日、韓等多家國際藥廠矚目，並與來自新加坡的單位有實質ADC共同開發的合作，生技中心自主開發的Anti-MSLN ADC （DCBAD2001）是第一個經由Tri-mannosyl ADC平台所開發成的抗體藥物複合體新藥，目前Tri-mannosyl ADC平台已取得台灣、澳洲、日本、美國、加拿大及韓國等6國專利許可，估計今年將可技術授權產業，替台灣在次世代抗體藥物市場上取得先機。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，中心自主研發CHO-C量產細胞株，是亞太第一個擁有自己品牌的CHO細胞量產平台，與目前廣為藥廠使用的CHO-S細胞相比，生技中心自行研發的CHO-C穩定度幾乎是CHO-S的兩倍，產量方面成功以連續式製程取代現行的傳統批次製程，讓量與質能同時兼顧。

吳忠勳指出，2021年成功取得日本訂單，進軍日本委託市，今年CHO-C團隊可望自生技中心分拆，成立新創公司。（編輯：林淑媛）1110325