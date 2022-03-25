拓銷南非市場 康那香等廠興趣濃厚

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（中央社記者梁珮綺台北25日電）持續深耕非洲，經濟部國際貿易局與貿協共同舉辦系列研討會，首場聚焦在南非市場，會中邀請南非駐台代表等人出席分享經驗，吸引台隆工業、東陽實業、康那香等逾百名業者參加。

貿協董事長黃志芳在年初時宣示，非洲對台灣來說是嶄新領域，絕對會加強非洲市場布局，尤其非洲的電子商務蓬勃發展，值得開發。

貿協今天舉辦非洲市場研討會系列首場，聚焦南非市場經營，吸引逾百名業者參加。

貿協表示，台隆工業、東陽實業、復盛集團、康那香、明昌國際工業、亞而特科技等業者皆展現開拓非洲市場的濃厚興趣。

貿協資料顯示，南非是南部非洲的主要經濟體，不僅是非洲最進步國家之一，也是台灣在非洲最大貿易夥伴，去年台灣出口到南非的金額為5.6億美元，年增23.18%，而在非洲經商的台灣業者，絕大多數都位處南非。

除了南非，模里西斯是非洲貿易自由度最開放的國家，2019年與英國簽署貿易優惠協定、去年與印度簽署全面經濟夥伴關係協議，未來商機可期；另外，莫三比克則是非洲天然氣最大生產國，排名全球第13名，具有合作潛力。

根據統計，南非、莫三比克及模里西斯占台灣出口至南部非洲總額近90%。

貿協進一步指出，除了南非市場，未來還會針對東非、西非與北非辦理研討會，也會舉辦肯亞台灣週、非洲商機日、台非企業家聯誼會、台非企業論壇等活動，持續帶領業者前進非洲。（編輯：林興盟）1110325