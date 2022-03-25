鈊象去年每股賺67.21元年增近4成 今年再拚新高

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（中央社記者韓婷婷台北25日電）鈊象去年每股大賺67.21元，年增39%，再創歷史新高，董事長李柯柱表示，去年表現優於預期，今年主要的成長動能除了新的休閒老虎機平台、美國第二授權平台外也將推出新的授權平台，預期將穩定成長。

鈊象今天舉行法人說明會，李柯柱表示，去年營收獲利再創高，營收突破百億大關，年成長34%，獲利成長近4成，超乎預期；主要受惠旗下六大APP金猴爺、明星三缺一、金好運、滿貫大亨、海王寶藏、金虎爺，以及海外授權遊戲等業績持續成長，商用機也在疫情趨緩下逐漸回升，新機台複雜度相對較高，毛利率也高於以往。

鈊象去年每股盈餘高達67.21元，總計配發50元現金股利及10元股票股利。

展望今年，李柯柱表示，將持續在各遊戲平台上架新遊戲、強化品牌印象。未來成長動能部份，新推出的休閒老虎機平台SlotTrip（幸運拉霸Go）已逐漸受到市場青睞，4月初將推出美國第二授權平台，另外，第2季會有新的授權遊戲平台上線，商用機也會在第2季推出兩款新機種，今年整體營收將穩定成長。

李柯柱指出，鈊象在美國遊戲授權業務已有三大洲，市占率約70%，預計第二個平台上線後，透過相同的代理商，但將會推出不同的遊戲內容，目標搶下剩餘的30%市場。

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李柯柱透露，預計4月底會推出的新遊戲平台，將進入主流遊戲，率先上市的市場會是擁有不錯規模的區域，希望爭取一席之地，為後續墊定新的成長動。

商用遊戲機部分，主要市場仍以大陸及美國為主，除延續去年度重磅產品帶來的效益外，預計今年第2季將有兩款新機種推出，若疫情能有效控制，業績可望在下半年逐漸發酵，預期今年營收會有不錯的表現。（編輯：潘羿菁）1110325