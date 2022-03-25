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鈊象大膽配股大方分紅 董事長李柯柱談緣由

2022/3/25 19:02
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（中央社記者韓婷婷台北25日電）鈊象去年每股大賺67.21元，除了配出合計60元股利外，也大方提撥新台幣14.36億元員工紅利，足足是2倍的股本，員工分紅平均近30個月，鈊象董事長李柯柱說，希望創造公司、員工及股東三贏。

鈊象不僅大方配發50元現金股利，同時配出10元股票股利，等於股本一口氣膨脹一倍，引發外界關注，今天鈊象法人說明會上，也成為法人關心的議題。

李柯柱指出，鈊象從2009年至今，已經13年沒有發出股票股利，由於股本約7億元，在遊戲產業算中等，且看好未來成長性，提高營收也希望擴大營運規模，另外，鈊象股票流通率增加，讓整體本益比提高，投資大眾可受益，因此大膽發放股票股利。

針對員工酬勞發放高達14億元，已來到公司章程訂定的3%到20%的頂標，以1018名員工換算，平均每個人可分到140萬元，若以平均底薪4.5萬到5萬元間計算，推估平均可領到近30個月的分紅。

李柯柱表示，鈊象底薪在業界平均水準，重點在績效獎金，現在各行各業搶人才搶很兇，如果公司獲利不佳要留住人才難度高，所幸過去2、3年，鈊象進入飛速成長階段，較有條件吸引好的人才。

他說，鈊象給的福利相對同業高，希望創造三贏局面，給的福利更多，鼓勵員工投入更大心力創造更高營收、獲利，也給股東更多回饋。

李柯柱說，鈊象近年來年年調薪，2021年調薪5%，今年會少一些，目前百萬年薪的員工占比已達75%。（編輯：楊蘭軒）1110325

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