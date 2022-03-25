晨豐光電砸5億進駐中科 助顯示器產業切入車載應用

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（中央社記者蘇思云台北25日電）科技部科學園區審議會今天通過8件投資案，投資總額新台幣23.7028億元。專攻顯示器玻璃蓋板的晨豐光電投資新台幣5億元進駐中科，有助台灣顯示器產業切入車載應用，加速產業升級。

科技部今天召開第78次科學園區審議會並發布新聞稿。

投資金額最大的是晨豐光電投資5億元，進駐中部科學園區的二林園區，並設立中科分公司，產品為顯示器玻璃蓋板，主要應用於車載、娛樂、醫療等面板及戶外看板等。

關鍵技術包含表面處理、3D曲面技術、側入式玻璃導光板、直下式玻璃擴散板及特殊紋路玻璃蓋板等，具備國內最大尺寸相關的熱彎、表面處理、強化與印刷能力。

科技部表示，本案產品所串聯的上下游供應商範圍涵蓋從液晶螢幕（TFT-LCD）、有機電激發光顯示器螢幕（OLED）、觸控螢幕等，已取得IATF16949車規認證，主要客戶為國際知名車廠 Tier1跟Tier2廠商，產品符合顯示器整合資通訊而成的智慧座艙的需求，有助台灣顯示器產業切入車載應用，加速台灣車載應用產業升級。

此外，俊益鋼鐵股份有限公司也投資5億元進駐中科二林園區。公司主要研發、製造精密加工金屬材料，主力產品包括快削鋼、合金鋼等各式特殊鋼棒，應用在航太、汽車零件、精密機械零組件、醫療材料等用途。

科技部表示，俊益鋼鐵的產品經過核心的超精密加工，可改善材質的粗糙度，提升形狀、曲率的精準度，消除殘存應力，提高材料性能，增加使用壽命等。俊益鋼鐵在2019年1月加入台灣航太A-Team 4.0聯盟，透過產、學、研合作，持續提升精密加工技術。

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科技部表示，這次投資案中有1家未公開，其他可公開的公司名稱，有光電業的晨豐光電股份有限公司中科分公司；積體電路的華騰國際科技股份有限公司南科分公司、新特系統股份有限公司南科分公司；生物技術的進康醫電股份有限公司；精密機械的台灣開天傳動科技有限公司、俊益鋼鐵股份有限公司、美商慧盛先進科技有限公司台灣分公司等。

科技部表示，此外尚有1件申請分公司案、1件總公司入區案、7件廢止案及8件增資案，合計增資30.9億元。（編輯：林興盟）1110325