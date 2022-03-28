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台股34/300

疫情升溫引發恐慌賣壓 台股一度重挫逾300點

2022/3/28 09:16（3/28 14:32 更新）
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台股28日早盤一度跌逾300點。（中央社檔案照片）
台股28日早盤一度跌逾300點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北28日電）國內27日新增83例COVID-19本土個案，上海也緊急宣實施分批封控，台股今天出現部分恐慌性賣壓，早盤一度跌逾300點，最低至17368點，摜破半年線約17588點及月線約17440點，防疫概念及生技股逆勢抗跌。

晶圓代工廠龍頭台積電開低17元，早盤低點至580元、挫跌逾3%，拖累電子股走勢；鴻海開低0.5元，最低至104.5元、跌幅約1.4%；大立光跌幅逾3.3%，低點至1900元；聯發科跌幅超過2%，盤中低點來到946元。

防疫概念股今天成為資金避風港，毛寶、康那香、恆大分別攻上漲停40.25元、25.55元及44.85元；生技股高端、國光生漲逾1%。

傳產族群的鋼鐵股漲多拉回，燁輝、中鴻、中鋼構盤中跌幅皆超過2%，大成鋼跌逾5%。航運股低整理，長榮、陽明跌幅在1%以內，萬海逆勢翻紅。

啟發投顧分析師陳立委表示，國內本土疫情再次爆發，加上中國疫情升溫，台股再度面臨利空挑戰，防疫概念股受惠較大；考量台股消化疫情利空的速度已大幅提升，短線應該可以止穩。（編輯：張良知）1110328

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