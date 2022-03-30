遠傳倡導節能減碳 井琪：升級5G也是方法

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（中央社記者江明晏台北30日電）遠傳電信積極落實節能減碳，總經理井琪表示，5G用電量估計為4G的1.63倍，但基地台能源效率也是4G的4至7倍，因此對消費者來說，升級5G也是減碳良方。

遠傳總經理井琪今天出席創新論壇「5G科技力 催動ESG永續力」，她表示，聯合國報告已經將ESG（環境、社會、公司治理）作為企業經濟的指標，尤其關注全球碳排狀況及暖化問題，各國政府包含台灣也開始啟動達到2050年淨零碳排目標的路徑，企業節能減碳，更是刻不容緩。

井琪並發表演講，分享遠傳投入ESG，對內落實節能減碳，對外結盟供應商客戶倡導永續，設定科學基礎減碳目標SBTi，目標2030年直接碳排與電力使用產生的溫室氣體排放量較2016年降低20.3%，2030年供應鏈跟內部營運間接產生總排放量要降低17.2%。

分析遠傳內部用電，她指出，遠傳一年用電量約6億多度電，基地台占71%，機房占12%，數據中心包含自用跟企業客戶用的占14%，98%碳排都是來自使用電力，因此要透過科技來節電、減碳。

另一方面，網路傳輸量持續快速的倍數成長，遠傳統計，在疫情期間的每個用戶，每月傳輸量高達34GB，2021年4G吃到飽用戶每月用量達51GB，5G用戶傳輸量高達60GB。

井琪表示，遠傳有超過20%的用戶已經升級5G，當5G訊數量占整體網路比重成長到5到6成的時候，用電量為4G的1.63倍，但隨著科技發展，5G基地台容量傳輸量大增，能源效率也是4G的4至7倍，因此對消費者來說，一樣的傳輸量，但使用5G網路是4G的四分之一，以個人環保來說，升級5G也是一個方法。

此外，井琪表示，5G網路的建設上，遠傳以最有效率的網路基地台建置成，舉例來說，5G建設初期就運用AI建置及優化5G網路，遠傳去年就以8000站、比同業少3000站的網路建設，拿下世界第一的5G網速，贏了韓國營運商，一年更減少6000萬度電、3萬噸碳排，約77座大安森林公園一年的吸納量。

同時，遠傳也攜手亞太電信首創台灣共頻共網，井琪表示，台灣是全世界平方公里的基站台數量密度最高的，跟亞太電信共頻共網的情況下，也省下一條需建設9000台的5G網路，並以混頻跟休眠減少基地台用電，每站一年可省3700度跟1.8萬噸碳排，每年可以省下4800萬度跟2.4萬噸碳排，省下61座大安公園的年吸納量。

遠傳對外則結盟供應商跟客戶投入智慧建築跟機房的節能減碳，井琪舉例，能源管理平台是一個物聯網平台，串聯感應器，建築頂樓設置太陽能，機房要透過冷氣來降溫，因此就透過室外的冷空氣引入就可以自然降溫，這些是節能減碳的小地方，就可以聚集減碳效果。

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進一步擴張到社會的減碳效益，井琪進一步說，遠傳協助「班班有冷氣」導入能源管理系統，估計可以省下10%電力，新北1萬多間教室已建置完成，智慧路燈專案部份協助桃園市，把水銀燈換成LED燈，透過NBIoT管理，有效減少路燈15%耗能等。

遠傳也訂下淨零目標，2023年子公司旭天能源持續擴大自建太陽能，以及外購轉供綠電補助，2030年全台IDC辦公室跟門市100%使用再生能源，同時也要求供應商，愛立信跟諾基亞以太陽能或風力來供電跟儲能，力拚2045年到2048年100%使用再生能源。（編輯：黃國倫）1110330