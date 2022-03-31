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與台新金合併？新光金：以正式公開資訊為準

2022/3/31 12:45
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（中央社記者謝方娪台北31日電）市場傳出新光金近日董事會再提與台新金合併議題，新光金表示，董事會討論內容不對外說明，若董事會決議有需要對外公告事項，就會對外公告，一切以公開資訊觀測站資訊為準。

蘋果新聞網接獲爆料指出，新光金近日舉行董事會，有董事臨時動議提出成立小組研究與台新金合併，因在場董事無人反對，將列入下次董事會正式議案討論。

新光金代理發言人呂雅茹今天受訪表示，董事會討論內容不對外說明，如果董事會決議有需要對外公告事項，就會依規定公告，一切以公開資訊觀測站資訊為準。

2021年度新光金總資產規模達新台幣4.65兆元，為上市櫃金控前4強，台新金總資產規模2.51兆元，居金控第12名，若單就兩家總資產合併計算，將超越中信金，總資產僅次於金控雙雄國泰金與富邦金。

從獲利表現來看，新光金2021年全年稅後淨利達224.86億元、台新金稅後淨利203億元，皆創下史上新高，分別居金控第7名和第10名。

若從股價表現而言，台新金30日股價收在20.15元，新光金收在10.75元。

新光集團創辦人吳火獅長子吳東進和三子吳東亮分別為新光金前董事長及台新金現任董事長，市場過去曾多次傳出新光集團吳家兄弟檔主導的金控要合併的傳聞，不過都沒有下文。（編輯：郭無患）1110331

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