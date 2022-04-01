台杉受託管理中東歐投資基金 盼建立產業鏈合作

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）國發會日前宣布成立約新台幣60億元（2億美元）的「中東歐投資基金」，強化與中東歐經濟投資連結；台杉投資今天發布新聞稿表示，將受託管理中東歐投資基金，盼建立台灣與中東歐國家的產業鏈合作。

為了延續去年10月台灣跨部會中東歐經貿考察團的雙邊合作熱度，行政院國家發展委員會旗下的國發基金成立規模約60億元的中東歐投資基金，經由公開招標程序遴選出台杉投資代管基金作業。

「中東歐投資基金」主要投資對象為有意前往中東歐國家的國內企業、有意來台灣設點或與國內企業以合資、技術合作或建立供應鏈的中東歐企業，將結合台灣產業需求以及中東歐產業強項，以創造最大效益。

台杉投資總經理翁嘉盛表示，台杉投資會在過去4年豐富的海外投資經驗基礎上，鎖定半導體、生技醫療、衛星、金融、電動車、光學雷射等雙邊重點戰略領域，以立陶宛、斯洛伐克、捷克等國為優先，目標建立起台灣與中東歐國家的產業鏈合作。

除了透過投資鼓勵台灣企業與中東歐企業間的相互合作，台杉投資也規劃邀請中東歐新創團隊來台見習或進駐國內新創園區、籌組雙邊企業投資經貿訪問團、中東歐投資主題活動等方式，促進雙方交流與合作，更加深台灣與國際的連結。

台杉投資與國發基金簽訂委託管理合約後，隨即邀請去年訪團成員共聚。國發會主委龔明鑫會上表示，台杉投資成立4年多來，擁有豐富的國際投資與產業鏈結經驗，相信將可運用已建立的國際夥伴網絡、產業人脈等優勢，結合基金的運作，創造更多中東歐企業與台灣產業間的合作，並提升台灣國際能見度與產業競爭力。

翁嘉盛則說，台灣廠商對於中東歐的投資環境一直比較陌生，但去年的經貿訪問團期間，充分感受到當地新創及企業對於亞洲及台灣的興趣；台灣的廠商則是希望藉由投資中東歐前進歐盟市場，突顯出雙邊合作機會點。

翁嘉盛表示，中東歐投資基金將依照國發基金的規劃，以捷克、立陶宛、斯洛伐克為主要投資對象，並再擴及至其它中東歐國家。

台杉投資並延攬楊明超為基金專案計畫的共同主持人／管理合夥人。楊明超自台灣大學電機系畢業後赴美取得美國南加州大學MBA、電腦工程碩士暨博士候選人；曾任NASA實驗室資深網路企劃師，1996年創辦益網（EtherWan）股份有限公司，於2017年成功被德國Phoenix Contact集團併購；楊明超也曾擔任研華科技首席新創事業企劃師、神基有限公司董事長特別助理及視覺影像單位主管等職務。（編輯：潘羿菁）1110401