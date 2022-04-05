為防群聚 富邦金重啟快篩回報機制

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（中央社記者張璦台北5日電）本土疫情持續擴散，富邦金控表示，再度實施員工快篩健康回報機制，符合風險分級標準的人員，今天已透過快篩方式監測健康狀況，子公司富邦人壽則將採更嚴格防疫措施。

基於清明連續假期本土疫情持續擴散，富邦金指出，已再度實施「員工快篩健康回報機制」，針對符合風險分級標準的同仁、清潔員及保全人員，已於今天透過快篩方式，監測相關人員健康情況無虞，嚴防群聚感染風險。

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富邦金表示，子公司富邦人壽依照業務持續營運需要，已採取更為嚴格的防疫因應措施；針對未完整接種兩劑疫苗的同仁，除了可出示3日內快篩陰性證明者外，自明天起內勤同仁居家上班2週、外勤業務員暫不進辦公室。

富邦金指出，富邦金暨旗下子公司自2021年5月至今，持續實施多項高規格防疫措施，包含居家上班、6個梯次分流上班、管制訪客等，因應Omicron變異株具高度傳染力，富邦金已監督公司各項防疫措施有效落實，並針對公司場域出現確診者訂有標準應變措施，以快速通報、匡列及處置。（編輯：林克倫）1110405