公平待客誠信金融只靠行員？黃天牧：三方應盡責

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（中央社記者謝方娪、張璦台北7日電）金管會主委黃天牧今天指出，落實公平待客及誠信金融不只是牽涉第一線行員如何對待客戶，還包括銀行領導人如何形塑銀行文化、客戶如何負起自己的責任，三方都應盡責。

黃天牧今天出席「公平待客誠信金融」論壇，他在致詞時表示，「公平待客誠信金融」不只是牽涉行員如何對待客戶，而是涵蓋「三角關係」，包含銀行領導人如何形塑銀行文化、行員如何在實務中維持與客戶的關係又不違反銀行規定、客戶如何強化知識和能力以保護自己。

黃天牧也引述晚清名臣之一曾國藩所言「風俗之厚薄奚自乎？自乎一二人心之所嚮而已」；他指出，所謂的「一二人」就是金融機構領導者，因領導者最有能力和條件形塑機構文化，建立適當誘因及升遷機制，引導行員理解什麼樣的人和行為能夠被拔擢及得到好的獎勵。

他也提到，2016年台灣有一家銀行在美國疑涉洗錢，釀起軒然大波，為修補和美國監理機關關係，金管會派員至美國拜會當地監理機關；美國監理機關說，台灣的銀行基本上都很守法，可是守法的形式很奇怪，監理機關檢查完發現什麼缺失，銀行就改，可是銀行不知道深入延伸法律背後的意涵。

黃天牧舉例，就像一個人參加聯考知道怎麼解題，可是不會申論解題背後的意義，這就是單純遵守法律和體會法律背後意義的差異；他也指出，歐美希望銀行的法遵並非只是檢視法規文字，而是要體察法規意旨，這也是形塑文化的重要性。

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論壇主辦方之一、第一金控董事長邱月琴致詞時表示，公平待客、誠信金融是永續經營發展的一環，也可藉此創造更友善的金融服務環境，並與消費者達成互信、互利。

邱月琴指出，高齡族群、身心障礙者、原住民、新移民等都是金融業落實公平待客原則與提高消費者保護方面極為關注的對象；金融機構訂定相關原則將影響公司誠信與法律遵循態度，第一金會繼續由上而下形塑、落實公平待客文化，並對第一線員工進行友善服務教育訓練等，進一步提升客戶權益。（編輯：楊凱翔）1110407