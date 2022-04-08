外資續砍晶圓雙雄 賣超聯電最多台積電排第3

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（中央社記者吳家豪台北8日電）台股今天開高反彈，終場收在17284.54點，上漲105.91點。外資及陸資賣超金額今天減少至新台幣115.06億元，持續提款晶圓雙雄，賣超聯電3.91萬張居首，台積電1.56萬張排第3名。

台股今天早盤由電子股帶動反彈氣勢，加上航運及防疫股撐腰，指數盤中最高來到17316.69點、上漲138點，但尾盤急殺摜壓指數逾20點，終場17300點關卡得而復失，收在17284.54點，上漲105.91點，成交值新台幣2456.64億元，加計盤後2462.09億元。

自營商今天賣超19.54億元，投信買超31.06億元，外資及陸資賣超115.06億元；三大法人合計賣超103.54億元。

富邦投顧分析，由於終端需求降溫、美國聯邦準備理事會（Fed）升息與縮表、俄烏戰爭與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變數影響，國際股市拉回整理，對台股影響偏負向，在日技術指標續弱下，近期台股難脫偏弱震盪走勢。

外資賣超族群以半導體、電子代工為主，前10名個股依序為聯電3.91萬張、新光金2.09萬張、台積電1.56萬張、國泰台灣5G+的1.51萬張、鴻海1.07萬張、中信關鍵半導體1.05萬張、仁寶8582張、新唐7699張、金寶6469張、群創5934張。

投信今天加碼金融、記憶體、電子代工、航運族群，買超前10名依序為臺企銀、旺宏、中信金、開發金、台肥、仁寶、元晶、友達、英業達、陽明。（編輯：楊蘭軒）1110408