中鋼王錫欽：零碳是革命 目標2050達氫能冶煉製程

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（中央社記者賴言曦台北13日電）中鋼總經理王錫欽表示，節能減碳已成產業在國際供應鏈存活的關鍵，但要達到零碳排仍是一場革命，而中鋼2050年的目標是利用技術達到零碳高爐，並使用氫能冶煉製程進行生產。

王錫欽今天出席一場論壇並進行專題演講，主題為「中鋼布局：綠能、儲能、節能三管齊下」。

近年產業界逐漸感受到氣候變遷帶來的挑戰，王錫欽表示，以往業界在相關議題只要符合法規就好，但現在要面對來自客戶、他國碳關稅的壓力，讓節能減碳已非純粹環保議題，而是產業能否在國際供應鏈存活的關鍵。

王錫欽認為，鋼鐵是全球僅次於水泥的第二大工程材料，過往鋼鐵被視為高碳排產品，但鋼鐵其實是全世界回收再生比率最高的材料，面對能源轉型前景，鋼鐵絕對還是支撐未來發展的材料。

談到國發會3月底公布的2050年淨零碳排政策，王錫欽表示，減碳是漸進式發展，但要達到零碳是一場「革命」，面對的態度和採取的策略將有所不同。

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另外，王錫欽指出，中鋼已規劃了短、中、長程的路徑，最終目標是要在2050年利用二氧化碳捕獲與封存（CCS）技術，將低碳高爐轉為零碳高爐，並使用氫能冶煉製程生產。

王錫欽提到，中鋼也透過子公司興達海基、中能發電投資水下基礎製造、離岸風場開發；其中，離岸風場開發的裝置容量達300MW（百萬瓦），預計2024年併網，發電量預估每年11.5億度，每年減碳潛力55萬噸。（編輯：楊凱翔）1110413