工總理事長苗豐強首亮相 拚打造台灣為亞太營運中心

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（中央社記者曾智怡台北14日電）工總今天舉行會員代表大會，新任理事長苗豐強上任後首度亮相，他強調，通膨時代已經來臨，政府與民間須相互合作，解決產業五缺困境、持續強化供應鏈、加入CPTPP等區域經濟體等，力拚重新打造台灣成為亞太營運中心。

工總下午舉行第12屆第2次會員代表大會，經濟部長王美花、勞動部長許銘春、內政部次長花敬群，以及苗豐強、工總副理事長林明儒和詹正田、工總監事會召集人潘俊榮等出席。

苗豐強致詞表示，過去一個月來工總內部面對紛擾，對王文淵理事長的決定感到遺憾、惋惜，代表工總感謝王文淵過去4年貢獻；對於接下理事長戒慎恐懼，尤其面臨日益複雜國際情勢，產業、政府應集思廣益解決投資與經營問題，盼共同推動工總會務，為下一波榮景奠定良好根基。

針對今後台灣產業發展，苗豐強表示，第一，「必須了解通膨時代已經到來」，即便俄烏戰爭未來結束，相關制裁不會馬上結束，從美中貿易戰已埋下伏筆，物價大幅上漲、利率上升，產業正式邁入高成本時代，台灣雖然為外銷導向，但能源、糧食依賴進口，應彈性應變，提升生產效率、自動化、數位轉型，以面對未來多變環境。

第二，政府、民間須相互體諒合作，解決產業面臨五缺困境。工總有157個產業工會，應建立平衡產業發展環境。另在大力支持高科技發展的同時，也要兼顧下游關聯產業，包含人才培訓、移工引進等，才可發揮垂直整合及水平整合的長久生態系統，讓產業結構更加均衡、多元。

第三，持續強化供應鏈。近年歐美想拉回供應鏈其實有相當難度，畢竟亞洲供應鏈過去40、50年一步步接近完美，在短期內仍難以取代，但地緣政治風險日益高漲，台灣應謹慎因應。去年兩岸貿易占台灣總體貿易比重25%，盼兩岸關係有更多良性互動，減少對立、化解歧見。

另外，製造業必須趁台商回流期間，提升自身競爭力。台灣不但要努力加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），也要尋求和其他有利經濟體進行自由貿易協定（FTA）可能性；然而，加入區域經濟整合必須有所取捨，才能有機會。

第四，重新打造台灣成為亞太營運中心。過去台灣環境不夠成熟，現在無論製造、技術、金融及供應鏈垂直、水平整合都已形成，若能在策略執行上強化政府南向政策，簽訂區域FTA、鬆綁法律稅率、完善東南亞學生留用機制，讓台灣經營環境更加健全，目標會更快達成。

第五，ESG和循環經濟推動。若工總157個產業公會大數據可回饋應用，將提供政府合宜方向策略，使政策更接地氣、更符未來需求。面對2030、2050淨零碳排路徑，各行各業有其專業知識，要配合政府在自身領域進行節能減碳，同時兼顧經濟發展和環境永續。

他強調，工總會持續利用大數據與各行各業專業，提供資料供政府做施政參考，責無旁貸。

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王美花致詞指出，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，全球看見台灣重要地位，但今年以來，包含疫情造成物流不順暢、高通膨，以及俄烏戰爭導致能源價格續居高檔等不確定因素的一波波干擾，台灣應審慎因應，持續進步、創新、數位轉型。

針對政府、民間合作淨零轉型部分，王美花說，將以鋼鐵、石化、水泥、紡織、玻璃、電子、面板等7大產業，以大帶小方式落實減碳、節能；政府在能源部門投資則包含電網、儲能、再生能源技術開發等，另有法律機制、行政措施等配套持續滾動進行。（編輯：楊蘭軒）1110414

中華民國全國工業總會14日下午在台北舉行第12屆第2次會員代表大會，經濟部長王美花出席與會。中央社記者王飛華攝 111年4月14日

全國工業總會第12屆第2次會員代表大會14日在台北國際會議中心舉行，新任理事長苗豐強（前）出席。中央社記者王飛華攝 111年4月14日

全國工業總會第12屆第2次會員代表大會14日在台北國際會議中心舉行，勞動部長許銘春出席與會。中央社記者王飛華攝 111年4月14日

全國工業總會第12屆第2次會員代表大會14日在台北國際會議中心舉行，新任理事長苗豐強（中）及經濟部長王美花（左）、勞動部長許銘春（右）出席。中央社記者王飛華攝 111年4月14日