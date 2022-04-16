地方創生成果展開幕 龔明鑫：看見台灣旺盛生命力

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（中央社記者蘇思云台北16日電）國發會今天舉行「2022地方創生成果展」啟動茶會。國發會主委龔明鑫表示，成果展可以看到台灣旺盛的生命力，希望打造舞台，讓地方青年說自己的故事，也增進彼此交流互動，形成重要發展力量。

國發會今天起到18日在台北市松山文創園區舉辦「2022地方創生成果展」活動，活動主題為「創生青和力 在地無距離」，展出各地創生成果以及青年培力工作站的執行亮點。今天上午舉行成果展啟動茶會，龔明鑫與出席貴賓共同為3天的展期揭開序幕。

龔明鑫致詞指出，台灣年輕人很了不起，除了在科技業打拼外，他曾親身走訪，發現有一群年輕人投入地方創生4、5年以上，展現旺盛的生命力。有年輕人分享回農村後，需要跟長輩磨合觀念，也有的年輕人回到家鄉，幫在地小朋友課後輔導、甚至教打棒球，極具公益性質，不僅承接上一代的使命，也承載下一代的可能發展路徑，展現地方創生的重要能量。

龔明鑫表示，國發會作為地方創生整合串聯平台，就是要讓年輕人在這個舞台上說自己的故事。在地方創生成果展中，一方面讓地方青年講自己的故事，另一方面，大家都是下個世代最重要的中堅份子，希望透過成果展，也讓各地年輕人了解其他青年在做些什麼，彼此交流互動，形成重要發展力量。

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國發會表示，成果展包含地方創生入口及交流展區、地方創生主題展區以及青年培力工作成果展區等三大展區，其中，地方創生主題展區依據風土物產、創生漫遊、文化新味、移住支撐、地域品牌等五大主題，展出全國16個縣市38組創生亮點案例。

國發會指出，在青年培力工作成果展區部分，邀請到全台30組110年成立之地方創生青年培力工作站，展出1年來在各地推動青年創生支持系統的成果，希望透過展覽讓外界感受到在地魅力。（編輯：郭無患）1110416