中鋼股東會紀念品出爐 鈦製抗菌戶外環保餐具

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（中央社記者賴言曦台北18日電）中鋼今年度股東會紀念品為「精緻鈦ONE戶外型環保餐具」，金屬部分為純鈦，握把塑料則添加抗菌材質，還有避免讓手部碰觸食器的小巧思，且均由國內供應鏈分工設計及製作。

中鋼今天發布新聞稿表示，中鋼公司向來重視環境、社會、治理（ESG）及產品循環使用，今年度特別訂製外出旅遊必備，兼可宜家使用的個人抗菌餐具，期望藉由減少一次性餐具的使用，為地球環境盡一份心力。

中鋼指出，這次的紀念品色調活潑，採「開、轉、扣」設計，使用時可避免以手直接碰觸食器表面，使用完方便拆洗擦拭，晾乾後也可輕鬆收納並任意吊掛隨身攜帶。

中鋼表示，中鋼公司多年來延續鼓勵國內優質廠商及善盡企業社會責任的做法，這次股東會紀念品的設計及製作，均由國內供應鏈分工合作，希望能藉此創造內需，活絡國內產業循環發展。

中鋼曾被股民戲稱為「被鋼鐵耽誤的紀念品公司」，過往推出的黑熊雨傘、鯨彩都繪抗菌鋼杯、熊愛台灣棘輪起子工具組都掀起轟動。據集保中心統計，截至15日，中鋼股東數達106萬7059人，較上週略增4903人。

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股東會委託代理兌換紀念品期間為5月18日至5月26日；針對領取方式，中鋼說明，限持股1000股以上股東領取，領取地點詳載於開會通知書。

未於徵求期間交付委託書的股東或持股未滿1000股者，中鋼指出，可利用台灣集中保管結算所「股東e票通」股東會電子投票平台，或各券商的手機APP程式，在5月18日至6月14日透過電子投票方式進行投票，並於6月22日至6月24日上班時間持身分證明文件至指定地點領取，或於6月17日股東會當天親自出席領取紀念品。（編輯：趙蔚蘭）1110418