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台積電股東人數逾126萬人創新高 股價翻紅上漲4元

2022/4/18 10:09（4/18 10:27 更新）
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晶圓代工廠台積電股東總人數達126萬5815人，再創歷史新高。（中央社檔案照片）
晶圓代工廠台積電股東總人數達126萬5815人，再創歷史新高。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹18日電）晶圓代工廠台積電股東總人數達126萬5815人，再創歷史新高，今天股價開低震盪走高，一度由黑翻紅，達新台幣566元，上漲4元。

美股15日休市，台積電今天股價跳空開低，一度達新台幣558元，下跌4元，隨後在買盤湧入，台積電股價震盪走高，早盤由黑翻紅，達566元，上漲4元，市值增加1037億元，攀高至14.67兆元，貢獻大盤約33點。

台積電第2季在高效能運算需求強勁帶動下，美元營收可望季增1.9%，將續創歷史新高紀錄，毛利率達56%至58%水準。全年美元營收成長將達到、或超過25%至29%展望區間的高標。

截至15日的統計顯示，台積電1000張以上股東人數持續滑落，達1521人，單週減少7人；零股股東人數則攀升至77萬4418人，增加1萬4865人；持股1至5張的股東人數也攀升至40萬4280人，增加9710人。台積電股東總人數達126萬5815人，再創歷史新高，增加2萬5718人。（編輯：郭無患）1110418

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