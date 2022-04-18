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瞄準健康產業 商研院設運動與健康智慧服務研究所

2022/4/18 10:11
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（中央社記者梁珮綺台北18日電）商研院今天表示，為推動國內運動、大健康產業與市場的國際連結，促進產業轉型與發展，將設立「運動與健康智慧服務研究所」，服務範圍包括醫療、保健、醫材、體育、運動等，也是院內第11個研發單位。

商研院15舉行董監事會，會中決議設立「運動與健康智慧服務研究所」，服務範圍包括醫療、保健、醫材、體育、運動（含實體與虛擬運動市場）、健身、健康管理等與人類健康緊密相關的製造與服務領域。

商研院董事長許添財表示，商研院從2016年起接受政府委託，執行「健康促進服務產業發展推動計畫」，具備相關研究與服務核心技術能量。

此外，15日召開的董監事會也通過王建彬代理院長真除案，結束其8個多月的代理職。許添財表示，王建彬學經歷豐富，也是首位內部擢升的院長。

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王建彬為交通大學科技管理研究所博士，先後擔任經濟部ITIS計畫辦公室執行秘書、主任、工研院經理、組長、執行總監、首席特助、主任等職，2011年起在商研院擔任經營模式創新研究所所長、2016年出任副院長，去年8月代理院長，今年4月真除。

王建彬表示，商研院的定位是國家級服務業智庫，未來將持續協助政府訂定商業政策法規與修正，塑造國內良好的經商環境，也會結合數位科技、人才培育、經營模式、精準行銷與地方在地連結，助企業營運成長並創造利潤。（編輯：張均懋）1110418

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