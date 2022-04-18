2月行動通訊申訴量323件 不滿連線品質占比逾65%

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（中央社記者蘇思云台北18日電）NCC最新公布2月行動通訊申訴量為323件，跟去年同期相比，整體申訴量年減17.6%，五大電信業者申訴量都有下滑。不過，通訊連線品質類仍占申訴總量超過65%。

國家通訊傳播委員會（NCC）最新公布今年2月通訊消費申訴分析報告。2月行動通訊申訴量（包含4G與5G）以通訊連線品質類案件數最多，共213件，占比65.94%，其次為申裝、異動、續約類，共32件，占比9.91%，再來是客戶服務類，共26件，占比8.05%。

NCC統計顯示，五大電信業者2月申訴量都比去年同期減少，台灣大哥大、台灣之星、遠傳電信分別年減少30%、28%、22%，中華電信跟亞太電信則皆年減4%。

在通訊連線品質改善部分，中華電信指出，持續優化網路品質與設法提升涵蓋站台容量，疏解尖峰壅塞狀況。基地台部分，持續跟居民溝通，拆除前預先調整周邊站台補強涵蓋，並提早進行尋覓替代站台與建設事宜。此外，針對訊號不佳，提供信號改善設備或Wi-Fi Calling服務，補強室內通訊品質。

在申裝、異動與續約部分，台灣大哥大表示，有些用戶事後反悔，會加強人員解說技巧，針對方案內容在合理狀況下協助轉換所需方案；亞太電信指出，有些是客戶認知差異，會把數位門市申辦流程與注意事項充分在官網揭露，並持續改善客戶建議事項。

不過，近期本土疫情再度升溫，在3月與4月行動通訊申訴量是否可能激增，仍有待觀察。

NCC表示，為了提升服務品質、減少申訴案件數量，會持續跟電信業者召開「討論業者客服處理申訴案件事宜」會議，要求業者共同提出解決方式，以降低客訴案件數量。（編輯：蘇志宗）1110418