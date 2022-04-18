2022台北紡織展回歸實體展 10月登場

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（中央社記者賴言曦台北18日電）紡拓會今天發布新聞稿表示，第26屆台北紡織展（TITAS）將於今年10月12日至14日，在台北南港展覽館1館以實體展方式舉辦，並在實體展架構下增加多項數位化服務，以利展商開拓客群。

紡拓會表示，這次台北紡織展規劃的數位化措施，聚焦在實體展及線上實境展廳同步展開，增加買主觀展體驗；實體及視訊採購洽談併行，助推國際市場商機；線上及線下形象區展示，聚焦永續及創新紡織品。

另外，還有線上線下舞台展演，錄製活動影片提升參展效益；線上型錄及主題展示，全年無時差持續推廣；直播展覽現場精華，強化數位推播效益。

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線上型錄主題展部分，將依序推出個人防護、機能應用、永續環保、智慧紡織與智慧製造等主題，並推出配合實體展的精選形象區。

首場線上型錄主題展為「個人防護」，並於今天啟動，呈現TITAS展商的精選產品，包含具抗菌及抗病毒功能的紡織品、醫療用口罩及手套、防護衣、隔離衣等醫療用防護產品，及具高強力、耐化學品、耐高溫、高防污、高防護紡織品或救生衣、防彈衣等產業用防護產品。（編輯：楊蘭軒）1110418