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工業富聯再砸3千萬美元 擴大投資思靈機器人

2022/4/18 18:27
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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）鴻海旗下工業富聯今天公告，追加投資思靈機器人（AGILE ROBOTS）3000萬美元，加上去年投資450萬美元，工業富聯投資思靈機器人累計金額3450萬美元。

工業富聯今天新聞稿指出，此次追加投資，是工業富聯布局新產業的戰略，有利持續拓展高精度智慧化應用，掌握產業鏈關鍵技術。

工業富聯指出，思靈機器人成立於2018年，是2020年全球智慧機器人領域融資總額最高的公司，在德國慕尼黑、中國大陸北京設立雙總部，創始成員大多來自德國航空太空中心機器人研究所（DLR/RMC）及中國大陸哈爾濱工業大學等。

思靈機器人擁有力控技術和機器人控制技術，以及機器視覺、人工智慧（AI）、自主規劃、機器人大腦及操作系統等關鍵技術。思靈機器人將協助工業富聯在生產環節實現智能化布局，雙方也將推展先進綠色製造解決方案，應用在電動車及半導體等領域。

去年9月，思靈機器人完成C輪融資，躋身獨角獸行列，工業富聯曾以產業投資人身分投資450萬美元。（編輯：楊蘭軒）1110418

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