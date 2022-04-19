疫情瘋生鮮雜貨外送 家樂福APP拚9成門市覆蓋率

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（中央社記者曾智怡台北19日電）後疫情時代，量販超市生鮮雜貨外送已成顯學，家樂福今天宣布啟動「家速配」APP，上架萬種商品，拚第3季達到9成門市快速到貨服務涵蓋率；另預計今年正式創建自有車隊，搶攻快商務大餅。

家樂福今天發布新聞稿表示，自2018年開始投入快商務市場，前期透過與外送平台的合作，今天推出家速配APP，濃縮近4年消費者需求的觀察，訂定「快速下單、快速撿貨、虛擬快賣場」3個快字訣，瞄準速配市場。

目前家樂福全台共320家門市，其中包含近200間使用家速配，另與Uber Eats及foodpanda合作，今年第3季力拚9成家樂福超市及量販都涵蓋快速到貨服務。

家樂福指出，快速商務的消費者更重視「需求」，與線上購物及實體賣場不同，消費者是先有需求才打開APP，因此去年開始在「快速到貨平台」設計專區，協助消費者，不論是派對、自煮、過節，都能在短時間快速找到所需產品，並將這項經驗運用在家速配APP，同時強化UI（User Interface）使用者介面、UX（User Experience）使用者體驗的整體性設計。

根據家樂福內部數據，消費者平均1分鐘內完成一單，專區設計也提升2倍營業額。

撿貨速度十足關鍵，家樂福表示，目前控制12分鐘內完成單筆訂單的撿貨，對於坪數大的量販店來說是一大挑戰，因此精選約20至30種的高迴轉商品，包含水、油品、零食、飲料等，建立「快速撿貨區」，有效縮短撿貨的動線流程，提高訂單生產力。

此外，家樂福在中北部率先建立「虛擬快賣場」，意即幕後店（Dark Store），以「前店後倉」的形式降低商品缺貨，也讓撿貨時間再降1成左右，同時為物流司機設計獨立的出入口，降低需要和消費者搶車位的困擾。

針對物流部分，家樂福補充，目前同步由北部少數店家試行家樂福自組車隊模式，以及第三方物流，預計今年正式創建車隊。（編輯：楊凱翔）1110419