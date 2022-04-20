首季歲入逾4千億達標 財部將審慎因應疫情俄烏戰

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（中央社記者張璦台北20日電）財政部統計，今年第1季中央政府總預算歲入累計實收新台幣4094億元，執行率112.5%達標，動能主要來自首季稅收，整體執行情況符合預期；國庫署並將關注國內疫情與俄烏戰爭對歲入影響，以審慎因應。

財政部國庫署今天舉行例行記者會，公布今年第1季中央政府總預算歲入執行結果；中央政府的歲入包含稅收和非稅課收入兩類，今年首季共實收4094億元，年增115億元，預算達成率（累計實收數占全年預算數）18.1%。

國庫署副署長顏春蘭指出，稅課收入累計實收數達3243億元、執行率113.2%，較去年同期增加65億元，主要是綜合所得稅、營利事業所得稅及營業稅分別增加90億元、71億元及29億元，與貨物稅及證交稅分別減少69億元及57億元，以及其他各項稅課收入增減互抵。

顏春蘭分析，綜所稅可歸功房地合一稅收增加等原因，營所稅則年增95%，主因為去年有大額退稅，比較基期較低；貨物稅呈現年減格局，原因為政府穩定物價，調降汽柴油貨物稅；此外，今年首季台股平均每日成交值比去年同期略低，也導致證交稅收減少。

檢視非稅課收入，首季累計實收數851億元、執行率109.6%，較去年同期增加50億元；其中，營業盈餘及事業收入586億元、年增12億元，主因為交通部基金剩餘繳庫數較去年同期有所增加。

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同時，財產收入78.5億元、年增約19%，可歸功桃園航空城區段徵收16億元進帳；規費實收66.9億元；罰賠款收入42.4億元；其他收入77.4億元、年增約58%，包含國防部專案有結餘款和匯差的一次性收入。

顏春蘭指出，今年中央政府總預算首季歲入整體執行情形符合預期，但考量本土疫情升溫，民眾外食、消費可能更趨謹慎，商家受影響，加上俄烏戰爭牽動股市上下震盪，對整體歲入執行增添不確定性，國庫署將持續關注，以審慎適時因應。（編輯：楊凱翔）1110420