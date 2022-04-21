PCR檢測需求強勁 金萬林轉虧為盈擬配3.25元股利

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（中央社記者韓婷婷台北21日電）金萬林在PCR檢測試劑及精準癌症檢測業務成長下，去年繳出歷史最佳成績，營收幾乎翻倍，每股盈餘2.89元，終結連3年虧損。董事會決議配發3.25元股利，包括股票股利3元及現金股利0.25元，看好今年持續成長。

基因檢測廠金萬林目前有檢測試劑、代理設備、精準癌症檢測服務三大業務。其中，檢測試劑是近兩年成長最大的業務，去年因國內疫情一度緊張，COVID-19檢測試劑與檢測服務大幅成長，加上出貨達到經濟規模，毛利率大幅提升，對獲利貢獻明顯，成為轉虧為盈的主要原因。

金萬林總經理楊文明今天在媒體交流會中表示，三大業務的布局效益陸續顯現，今年繼續保持成長態勢。儘管COVID-19的PCR檢測服務將以醫院為主，但預期試劑需求將可填補缺口；癌症基因檢測今年將見到顯著成長。由於整體營運規模擴大、產品組合優化，毛利率還有再提升的空間，今年公司獲利成長仍值得期待。

金萬林2021年營收新台幣6億元，年增98.31%，創下歷史新高；歸屬母公司稅後淨利8943萬元，扭轉過去3年的虧損情況，每股稅後盈餘2.89元，創下歷年新高。董事會通過盈餘分配現金股利0.25元、盈餘轉增資配股2.25元及資本公積轉增資配股0.75元，合計將配發現金股利0.25元、股票股利3元。

楊文明表示，看好精準用藥與個人化醫療服務趨勢，精準癌症檢測服務是近年布局重心，旗下精準醫療分子檢測實驗室以次世代定序（NGS）技術，獲得TFDA認證列冊登錄實驗室開發檢測與服務（LDTs）後，陸續與各大醫療院所簽約合作，導入自有品牌癌症基因檢測。

金萬林今年第1季來自醫療院所癌症檢測試劑訂單大幅增加，營收占比已從去年的8%翻倍到18%；預期後續會有更多合作醫院，以及延伸癌症檢測分析報告的服務收入。

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楊文明指出，世界各國醫療保險均將癌症基因檢測納入給付項目，台灣現行僅有癌症標靶藥物及用藥前的伴隨式單一基因檢測納入健保給付項目，健保署已研擬將NGS檢測納入健保給付，並預估不會只考慮單一癌別，讓更多病人受益。一旦NGS癌症檢測納入健保給付，預期市場需求將加速擴大。

此外，代理設備業務去年仍貢獻金萬林約5成的營收，今年將持續爭取新的品牌或產品，預期營運將持續成長態勢。（編輯：張良知）1110421