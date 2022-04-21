金融業烏俄曝險1434億 2個月大減逾700億元

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（中央社記者謝方娪台北21日電）烏俄戰火已蔓延近2個月，截至今年3月底，國內金融三業加計投資人透過境內外基金持有烏俄曝險合計新台幣1434.11億元，相比今年1月底曝險2179.05億元，2個月內部位大減744.94億元。

金管會統計，截至今年3月底，金融三業加計投資人透過境內外基金持有烏俄曝險部位降至1434.11億元，其中銀行業曝險52.9億元、保險業曝險1046億元、證券期貨業無曝險，投資人透過境內外基金持有烏俄曝險部位為335.21億元。

截至今年3月底止，本國銀行對俄羅斯曝險52.87億元，包含投資52.36億元、授信0.51億元；對烏克蘭曝險300萬元，全為授信。若單看銀行業對烏俄曝險，相比1月底不減反增，主要是對俄羅斯投資金額增加近2億元所致。

金管會銀行局副局長童政彰說明，銀行投資俄羅斯金額增加主因匯率因素所致，因美元升值，換算新台幣後投資金額上升，若看原幣金額並未變動。

銀行投資俄羅斯以債券為主，包含金融債和公司債，大部分皆以收取固定利息為目的且長期持有；截至今年3月底止，4家銀行針對投資俄羅斯債券部位提列減損合計達21.33億元。

截至今年3月底止，投資人透過投信基金持有俄羅斯曝險共87檔，投資金額102.71億元，占整體投信基金規模0.2%；透過投信基金持有烏克蘭曝險共68檔，投資金額23.36億元，占比0.05%。

另因境外基金統計有時間差，截至今年2月底止，投資人透過境外基金持有俄羅斯曝險共161檔，投資金額163億元，占投資人持有境外基金總額的0.44%；透過境外基金持有烏克蘭曝險共78檔，投資金額46.14億元，占比0.13%。

相比今年1月底投資人透過境內外基金持有烏俄曝險部位達746億元，2個月曝險部位大減逾5成。金管會證期局副局長高晶萍說，主因基金價格下跌反應在基金淨值上面，整體曝險金額都在可控範圍。

金管會統計，目前有投資到俄羅斯的161檔境外基金中，有16檔公告暫停申贖，占比近1成；有投資到俄羅斯的87檔境內基金則都沒有暫停申贖。

金管會保險局副局長林志憲指出，針對持有俄羅斯債券部位，壽險業已在2月認列預期信用損失129.3億元，3月再增列預期信用損失13.05億元。（編輯：楊蘭軒）1110421