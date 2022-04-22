響應世界地球日 中華電全區辦公室關燈一小時

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（中央社記者江明晏台北22日電）中華電信響應「422世界地球日」於今天中午全區辦公室實施午間關燈一小時，超過百間辦公大樓空間共同響應，以實際節能行動實踐環境永續思維。

中華電信表示，環境永續是企業積極推動的目標之一，中華電信認為，惟有將ESG思維融入企業文化中，才更能在各方面打造共榮共好的永續環境，今天希望藉由實施辦公室午間關燈落實減碳活動，守護環境。

除了關燈減碳響應環保，中華電信也以「不紙環保．愛地球」的概念推廣e化帳單服務。

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中華電表示，多年來推動諸多環境永續發展活動，自去年起即大力推動打造「5G無塑 無拘無束」的生活型態活動，發展5G無塑企業志工4部曲，從推廣環保教育，循序漸進至落實體驗環保，更號召全國逾千名員工及眷屬，由董事長謝繼茂領軍於全台共26處據點完成淨灘、淨山活動。

中華電信也積極從企業本身節能減碳做起，包含辦公室、機房與基地台等設施節能省水，並研究引入降低能耗的新技術，透過科技的力量促進減碳行動，也協助台灣百業邁向數位轉型升級。（編輯：趙蔚蘭）1110422