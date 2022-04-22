響應世界地球日 金融業節能也推綠色投融資

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（中央社記者謝方娪、潘姿羽、張璦台北22日電）適逢世界地球日，公、民營金融業齊響應，除了從自身節能減碳做起，也積極推動綠色金融，透過資金中介力量引導企業落實低碳轉型。

響應世界地球日，富邦金宣布22日至24日攜手富邦悍將在新莊棒球場舉辦「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日，在球場打造中職首座系統化環保回收站「Green Station」，本體採用可重複使用及回收的D-BOARD紙木板製作，打造綠色賽事與球場生活體驗。

元大金則積極拓展綠色金融，子公司元大銀行近期通過第三方驗證機構英國標準協會PAS 2060查證，正式宣告達到碳中和，成為「零碳信用卡」發卡行。

開發金則在21日宣布已簽署加入SBTi科學基礎減碳目標倡議（SBTi，Science Based Targets initiative），將持續推進各階段去碳目標，包括停止新增煤礦開採、燃煤電廠、煤炭基礎建設等相關產業新計畫投融資，並循序漸進設定降低及全面退出煤礦與非常規油氣相關產業的目標時程。

兆豐金融集團表示，除自2019年起累積採購近900張再生能源憑證，子公司兆豐銀行2021年8月加入赤道原則協會，深耕永續金融領域，發行綠色債券以支應綠能相關業務。

合庫金表示，今年自3月起至12月底擴大舉辦關燈活動，預計可節電達129萬2507度，相當減少649噸碳排放量。

適逢世界地球日，彰銀近日宣布正式簽署加入赤道原則協會，盼繼續鼓勵並引導企業客戶強化ESG，降低氣候變遷帶來的營運風險。

台灣企銀則在22日至24日3天期間串聯總行及全台125家分行，晚間皆不打開戶外廣告招牌燈，力行節能減碳。京城銀行也表示，每年4月22日為世界地球日，京城銀營業據點連續關閉招牌燈3天，並邀請周邊店家共同響應。

一銀表示，除了已在2020年成為首間簽署加入赤道原則協會的公股銀行，一銀也針對耗能最大的建築物研擬減碳目標及行動方案，目前海內外已取得32棟綠建築標章，並推動使用再生能源，建置17處屋頂太陽能發電系統供分行運用。

永豐銀行則在分行試行導入以電子紙為核心技術的數位廣告看板，取代傳統海報，節省宣傳印刷所需紙張及運輸能源消耗。

配合淨零轉型，花旗（台灣）銀行推動節能及低碳場域改造，台灣全行2021年的省水量、節電量及廢棄物回收量成效都較前一年成長。

渣打銀行響應世界地球日，則推出ESG基金投資方案、永續定存、綠建築房貸等。（編輯：趙蔚蘭）1110422