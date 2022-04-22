年後轉職潮遞延 3月失業率升至3.66%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北22日電）主計總處今天公布3月失業率為3.66%，較2月微升0.01個百分點、連續2個月走升，主要為年後轉職潮遞延所致；經季節調整後的失業率則為3.7%，較2月上升0.03個百分點。

主計總處統計，3月失業人數為43萬5000人，較2月增加1000人；其中因對原有工作不滿意而失業者及初次尋職失業者分別增加6000人及1000人；因工作場所業務緊縮或歇業而失業者則減7000人。1至3月失業人數平均為43萬3000人，較去年同期減少7000人。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣分析，3月失業率微幅走升主要是反映勞動市場中的轉職情況；另外，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者月減7000人，為連續9個月呈現下降，綜合研判下來，勞動市場還是相當穩定。

媒體關注國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）升溫，是否會衝擊勞動市場後續發展，陳惠欣指出，去年疫情嚴峻時，政府收緊防疫指引，今年相對沒有，現階段民眾生活如常，將繼續關注疫情影響。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳惠欣表示，除疫情牽動未來勞動市場整體變化，也須考量國內外經濟情勢和企業營運用人需求；以過往經驗而言，年後轉職者陸續找到新工作，4月失業率有望呈現下降格局。

此外，3月就業人數為1144萬人，較2月減少1萬8000人，其中服務業部門減少8000人，工業部門及農業部門也分別減少6000人及4000人；與去年同月比較則減少8萬1000人。陳惠欣說明，就業人口降低，最主要原因是15歲以上民間人口減少。（編輯：楊蘭軒）1110422