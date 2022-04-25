疫情衝擊臨時工職務縮減 去年非典就業人數連2年降

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（中央社記潘姿羽台北25日電）主計總處今天公布110年人力運用調查統計結果，受到本土疫情升溫影響，非典型就業也受到波及，去年10月非典就業者共計79.7萬人，年減2000人，連兩年下降，占全體就業人數則為6.97%。

部分時間、臨時性或人力派遣工作者一般被稱作「非典型就業者」，由於薪資、福利、權益保障通常不如全時工作者，容易被視為勞動弱勢。

主計總處每年5月隨同人力資源調查附帶辦理人力運用調查，蒐集勞動力運用、移轉及就業型態、失業原因等補充資訊，不過110年受到本土疫情升溫影響，調整至10月辦理，並於今天公布調查結果。

主計總處調查顯示，110年10月就業人數為1144.5萬人，因勞動市場尚處後疫情期間，較109年減少1.7萬人或0.15%；若觀察工作型態，非典型工作者年減0.24%，減幅大於從事全時正式工作者減少的0.14%。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣坦言，去年疫情衝擊之下，各行業又以內需型服務業受傷較大；當業務受到影響、想要縮減人力時，雇主會傾向先縮減非典型就業者，最後才會動到正職員工，因此從數據上看，非典就業者減幅便大於正式工作者。

此外，疫情也改變工作型態，主計總處調查發現，110年10月全體受僱者共計918.2萬人，其中主要工作曾因疫情改採「遠距工作」或「居家上班」者共計184.5萬人、占20.09%；不過隨著疫情趨緩，仍持續者僅4.2萬人、占0.46%。

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進一步按行業別觀察，主要工作以「教育業」改採的比率70.29%最高，因為疫情期間多採線上教學；包含電信業、軟體開發、程式設計公司的「出版、影音製作、傳播及資通訊服務業」61.27%次之，涵蓋會計師及律師事務所的「專業、科學及技術服務業」與「金融及保險業」曾改採的比率也都接近5成。

受僱者主要工作未曾因疫情改採「遠距工作」或「居家上班」的原因，79.27%為「工作性質不適合」，如餐飲業服務員、外送員、生產操作及勞力工等；「工作場所無此項選擇」者則占19.06%。（編輯：潘羿菁）1110425