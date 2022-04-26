中國疫情迎來五一 鴻海太原廠區防疫27日全員核酸
2022/4/26 11:18
（中央社記者鍾榮峰台北26日電）中國本土COVID-19疫情未緩，五一長假將屆，鴻海旗下富士康山西太原廠區積極防疫，規劃員工不出市、不出省、就地過節，27日再進行全員核酸檢測。
中國本土疫情未緩，五一長假將屆，山西地區嚴陣以待防疫，根據微信公眾號，富士康太原園區防疫暨安全生產行動指揮部，25日下午召開五一假期疫情防控專題會議，包括iPEBG、iDPBG等事業群、太原周邊總處、輕金屬部門和各事業處高階主管出席。
會中富士康太原廠區規劃五一假期員工不出市、不出省、就地過節等方向，假期期間也會對員工出入進行臉部辨識定位、並查驗員工三碼，宣導員工不參與群聚活動等。
富士康太原廠區並定27日進行全員核酸檢測，規劃員工在指定位置採樣檢測。
根據資料，富士康太原廠區的iDPBG數位產品事業群（integrated Digital Product Business Group），主要為蘋果代工製造iPhone手機；iPEBG事業群主要布局精密機構件、智慧製造、自動化設備、工業人工智慧相關方案。
中國媒體去年7月中旬報導，2020中國外貿出口企業前100強，富士康精密電子（太原）位居第18位，出口額達68.8億美元（約合新台幣2014億元）；2020年7月中國媒體曾報導，太原富士康精密電子轉移增加8條生產線作業，到位後太原富士康手機日產能達6萬支。
根據鴻海年報，富士康精密電子（太原）主要生產製造電子元件、行動通訊系統、手機、數位相機和零配件等，2020年營收新台幣3244.38億元，稅後淨利5.7億元。（編輯：郭無患）1110426
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